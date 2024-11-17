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AYT Tarih Konuları

AYT Tarih Konuları

16:4217/11/2024, Pazar
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YKS AYT Sosyal Bilimler 1 Testi / Sosyal Bilimler 2 Testi
YKS AYT Sosyal Bilimler 1 Testi / Sosyal Bilimler 2 Testi

AYT Tarih Konuları, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yer alan AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavında tarih dersi, öğrencilerin tarihsel süreçleri anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeyi amaçlar. YKS AYT Lise Tarih Konu Başlıkları oldukça geniş bir yelpazede olup, antik çağlardan günümüze kadar olan önemli gelişmeleri kapsar. İşte Sosyal bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testi AYT Tarih sorusu sayısı.

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. AYT Tarih konuları, YKS AYT Lise Tarih konu başlıkları ve soru dağılımı sınava hazırlanan öğrenciler için büyük önem taşır. AYT tarih soru dağılımı, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve sınavın genel yapısını etkiler. Genellikle antik çağ, Orta Çağ, İslam medeniyeti, Osmanlı tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi gibi ana başlıklara yer verilir. AYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ÖSYM’nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir.

AYT Tarih Konuları Neler?

MEB ve ÖSYM’nin paylaştığı en yeni veriler ışığında düzenlenmiş AYT Tarih konuları listesi şu şekildedir:

  • Tarih ve Zaman
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • Orta Çağ’da Dünya
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • Türklerin İslâmiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslâm Devletleri
  • İslâm Medeniyetinin Doğuşu
  • Dünya Gücü Osmanlı
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
  • Devrimler Çağında Değişen Toplum-Devlet İlişkileri
  • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
  • ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
  • Sermaye ve Emek
  • Millî Mücadele
  • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
  • Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
  • Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
  • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
  • Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
  • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

TYT AYT Tarih Kaç Soru?

YKS’nin Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal bilimler 1 testinde Tarih'ten 10 soru vardır. Sosyal Bilimler-2 testinde ise 11 AYT Tarih sorusu mevcuttur.

AYT Sosyal bilimler Tarih-1 Konuları

  • İslam Öncesi Türk Tarihi
  • Göktürkler
  • Uygurlar
  • Karahanlılar
  • Hazarlar
  • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • İslam'ın Doğuşu ve Yayılması
  • Emevi Devleti
  • Abbâsîler
  • Endülüs Emevi Devleti
  • Ortaçağ'da Türk Dünyası
  • Gazneliler
  • Selçuklular
  • Anadolu Selçukluları
  • İslam Dünyası'nda Bilim ve Kültür
  • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi
  • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
  • Osmanlı Devleti'nde Yönetim ve Toplum
  • Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet

AYT Sosyal bilimler Tarih-2 Konuları

  • Osmanlı Devleti'nin Yükselişi ve Tanzimat
  • Osmanlı Devleti'nde Yükseliş Dönemi
  • Osmanlı Devleti'nde Toplumsal Yapı ve Kültür
  • Tanzimat Dönemi
  • Osmanlı Devleti'nin Duraklama ve Gerileme Dönemi
  • Osmanlı Devleti'nde Duraklama ve Gerileme Dönemi
  • Osmanlı Devleti'nde Toplumsal Yapı ve Kültür
  • 20. Yüzyıl Başlarından I. Dünya Savaşı'na Kadar Osmanlı Devleti
  • Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet Dönemi
  • I. Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yılları
  • Türkiye'de Siyasi ve İktisadi Yenilikler
  • Türkiye'de Toplumsal ve Kültürel Yapı

AYT tarih 1 ve tarih 2 konuları yıllara göre soru dağılımı

#AYT Tarih Konuları
#ÖSYM
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