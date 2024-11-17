ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. AYT Tarih konuları, YKS AYT Lise Tarih konu başlıkları ve soru dağılımı sınava hazırlanan öğrenciler için büyük önem taşır. AYT tarih soru dağılımı, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve sınavın genel yapısını etkiler. Genellikle antik çağ, Orta Çağ, İslam medeniyeti, Osmanlı tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi gibi ana başlıklara yer verilir. AYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ÖSYM’nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir.