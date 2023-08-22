B sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçları kullanabiliyor. Bu ehliyet türü M ve F sınıflarını da kapsadığı için motorlu bisiklet, traktör ve ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçları da kullanılabiliyor.

B sınıfı ehliyet ile hangi araçlar kullanılabilir?

B sınıfı ehliyet, Türkiye'de en yaygın ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet ile, aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

Otomobiller Kamyonetler Minibüsler (10 yolcuya kadar) Kamyonet ve minibüslerle çekilen römorklar (römorkun ağırlığı 3.500 kg'ı geçmemelidir)

B sınıfı ehliyet almak için şartlar neler?

B sınıfı ehliyet almak için, aşağıdaki şartları karşılamanız gerekir:

18 yaşından büyük olmanız

En az ilkokul mezunu olmanız

Sağlık raporu almanız

Sürücü kursuna kayıt yaptırmanız ve gerekli dersleri almanız

Teorik ve uygulamalı sınavları geçmeniz

B sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler neler?

B sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Pasaport fotokopisi (varsa)

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

Sürücü sağlık raporu

2 adet fotoğraf

Sürücü kursuna kayıt belgesi

Harç makbuzu

B sınıfı ehliyet alma süresi, sürücü kursuna ve eğitim programına göre değişmektedir. Genel olarak, B sınıfı ehliyet almak için 2-3 ay süre gerekmektedir.

B sınıfı ehliyet, Türkiye'de en yaygın ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet ile, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz birçok aracı kullanabilirsiniz. B sınıfı ehliyet almak, iş hayatınızda ve sosyal hayatınızda size birçok avantaj sağlayacaktır.

Ehliyet sınıfları nedir?

Yeni ehliyetlerle birlikte ehliyet sınıflarında düzenlemeler yapıldı. Araçlara takılan ek yükler, römork kullanımı, yaş sınırlamaları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıf belirlemeleri yapıldı. Örneğin, B sınıfı ehliyet sahipleri artık belirli bir deneyim kazandıktan sonra minibüs kullanabilecekler. Engelli vatandaşların kullandığı H sınıfı ehliyet ise kaldırıldı. Ayrıca, otomatik vites sürücü belgesi de yeni olarak eklenmiştir. Yeni ehliyet sınıfları şu şekilde belirlendi: M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F.

Sürücü belgesi harç ücretleri

A Sınıfı Sürücü Belgesi (A1, A2 Dahil) 825,70 TL B Sınıfı Sürücü Belgesi 2.489,90 TL F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi 825,70 TL Uluslarası Sürücü Belgelesi 1.658,80 TL Diğer Sürücü Belgeleri 4.154,70 TL

B Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti Ne Kadar?

B sınıfı ehliyet harç ücreti ise 2023’de 2.489,90 TL. Bu ehliyet sınıfına sahip sürücüler otomobil ve kamyonet kullanabildikleri gibi M, F ve B1 sınıf araçları sürme iznine de sahip oluyor.

M Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti Ne Kadar?

M sınıfına ait ehliyet harç ücreti 2023 senesi için 4.154,70 TL. M sınıfı, motorlu bisiklet (MOPED) olarak adlandırılan ve saatteki hızı 45 kilometreyi geçmeyen araçları kapsıyor.

A Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti Ne Kadar?

2023 senesinde A sınıfı ehliyet harç ücreti 825 TL. A sınıfı ehliyete sahip sürücüler tüm motosiklet çeşitlerini, dolayısıyla M, A1 ve A2 sınıfına ait olan tüm araçları kullanabiliyor.

A1 Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti Ne Kadar?

A1 sınıfının 2023 yılı harç ücreti 825 TL. A1 sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler belli bir hız sınırına kadar olan iki ve üç tekerlekli motosikletler ile M sınıfına dâhil olan araçları kullanabiliyor.

A2 Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti Ne Kadar?

A2 sınıfı ehliyete sahip sürücüler belirli bir gücü aşmayacak iki ve üç tekerlekli motosikletleri sürebiliyor. Bu sınıf ehliyeti bulunanlar aynı zamanda A1 ve M sınıfı araçları da kullanabiliyor. A2 sınıfı için belirlenen 2023 ehliyet harcı ise 825 TL.

Ehliyetler kaç yıl geçerli?

Ehliyet sınıfları yeni düzenlemelerle birlikte farklı kriterlere göre belirlendi. Yeni ehliyet sınıfları arasında M sınıfı da yer alıyor, bu sınıf motorlu bisiklet veya moped sürücülerine özgüdür. M sınıfı sürücü belgesi için minimum yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, azami hız sınırları da getirilmiştir. Motorlu bisikletlerin azami hızı saatte 45 km'yi geçemez ve içten yanmalı motoru olanlar için silindir hacmi 50 santimetreküpü aşamazken, elektrik motorlu olanlar için azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirilmiştir. M sınıfı ehliyet ise tam 10 yıl süreyle geçerlidir.

Diğer ehliyet sınıfları için geçerlilik süreleri ise şu şekildedir:

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçerli.

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl süreyle geçerli.

A1 Sınıfı EhliyetA1 sınıfı ehliyeti motosiklet grubu ehliyetindedir. A1 sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için en az 16 yaş sınırı bulunmaktadır. A1 sınıfı ehliyetiyle birlikte M sınıfı ehliyete uygun araçlar kullanılabilmektedir. Güç sınırı 2 tekerlek için 11kv ve 3 tekerlekli için 15kv olarak belirlenen A1 sınıfı ehliyetine 16 yaşındaysanız başvuru yapabilirsiniz.

A2 Sınıfı Ehliyet

A2 sınıfı ehliyeti motosiklet grubu ehliyetine dahildir. A2 sınıfı sürücü belgesi yaş şartı sınırı 18'dir. 18 yaş ve üstündeyseniz a2 sınıfı ehliyete başvurabilirsiniz. A2 sınıfı ehliyeti alacak kişiler, A1 ve M sınıfı ehliyetlerine uygun araçları kullanma yetkisine sahiptir. Güç sınırı 2 tekerlekli motosikletlerde 35kv ve 3 tekerlekli motosikletlerde ise 15kv olarak belirlenen A2 sınıfı ehliyeti şartları sağladığınız takdirde alabilirsiniz.

B Sınıfı Ehliyet

B sınıfı ehliyeti otomobil ve kamyonet kullanımını sağlayan ehliyet sınıfıdır. Otomobil ve kamyonet kullanmak isteyen sürücü adayları B sınıfı ehliyete başvurmalıdır. B sınıf ehliyete sahip olanlar aynı zamanda M, B1 ve F sınıfındaki tüm araçları kullanma yetkisine sahiptir. B sınıfı ehliyet alabilmek için yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir. Otomatik vitesli B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları, manuel olarak araç kullanamazlar. Bu nedenle alınmak istenilen vites türüne göre B sınıfı ehliyetine başvurulması gerekmektedir.

D Sınıfı Ehliyet

D sınıfı ehliyetine sahip olmak isteyenlerin ilk kuralı B sınıfı ehliyete sahip olmalarıdır. B sınıfı ehliyeti olmadan D sınıfı ehliyete başvuru kabul edilememektedir. D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 24 olmakla birlikte otobüs kullanmak için alınan bir ehliyet sınıfıdır. D sınıfı ehliyeti olan araç sürücüleri, M, B, B1, D1 ve F sınıfına uygun olan tüm araçları kullanma yetkisine sahiptir.

E Sınıfı Ehliyet

E sınıfı ehliyetine sahip olmak isteyen sürücü adaylarının öncelikle C ve D sınıfı ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bu iki sınıf ehliyetine sahip olmayan adaylar E sınıfı sürücü belgesine başvuramazlar. E sınıfı için yaş şartı kullanılmak istenen araca göre değişmektedir. Otobüs kullanmak isteyen sürücü adayları için 24 yaşını doldurmak ve kamyon kullanmak isteyen sürücü adayları için 22 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. E sınıfı ehliyetine sahip olan sürücüler aynı zamanda M, B, B1, D1 ve F sınıfı araçları sürme yetkisine sahiptir. E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olan adaylar, otobüs, kamyon, kamyonet ve otomobil kullanma hakkına sahiptirler.

G Sınıfı Ehliyet

G sınıfı ehliyetine sahip olmak isteyen sürücü adayları en az 18 yaşında olmak zorundadır. G sınıfı ehliyete sahip olanlar iş makinesi ve M sınıfı motor bisikletleri kullanabilme yetkisine sahiptir. İş makinesi kullanabilmek için gereken bir ehliyet sınıfı olan G sınıfı ehliyeti aynı zamanda iş alanı için gereklidir.

H Sınıfı Ehliyet

H sınıfı ehliyeti, engelli sürücü adaylarının başvurduğu ehliyet grubu olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat 2016 yılındaki düzenlemelere göre H sınıfı ehliyeti kalkmıştır. H sınıfı ehliyeti yerine A ya da B sınıfı ehliyetine başvurabilen engelli sürücü adayları sağlık raporu neticesinde uygun bulunan ehliyet grubuna dahil olabileceklerdir. Sağlık raporu sonucunda engel durumuna göre kullanması gereken özel gereksinimlerde dahil olmak üzere ehliyete işlenecektir. H sınıfı ehliyeti almak isteyen sürücü adayları için yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir.

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