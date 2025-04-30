Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bakan Tekin açıkladı: Okullar erken kapanacak mı?

Bakan Tekin açıkladı: Okullar erken kapanacak mı?

20:2230/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Yusuf Tekin, okulların erken kapanma durumu olmadığını açıkladı
Bakan Yusuf Tekin, okulların erken kapanma durumu olmadığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında yaz tatilinin öne çekileceği iddialarına açıklık getirdi. Okulların erken kapanmasının gündemde olmadığını belirten Bakan Tekin, eğitim öğretim yılının yasal olarak 180 iş günü sürmesi gerektiğini hatırlattı. İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Okulların erken kapanmasına yönelik soruya da net yanıt veren Bakan Tekin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.


OKULLAR ERKEN KAPANACAK MI?

Bakan Tekin, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker’in sorularını yanıtladığı programda,
“Bazı kişiler ‘erken tatil yapılsın, yeni eğitim yılı da erken başlasın’ gibi önerilerde bulunuyor. Ancak bu durum, mevcut yılın değil, gelecek yılın planlamasına dair bir konudur. Bu yılın 180 iş günü tamamlanmadan okulların kapanması mümkün değil,
” ifadelerini kullandı.

Sınav takvimlerinin de mevcut eğitim yılına göre planlandığını vurgulayan Tekin, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların bu takvime göre organize edildiğini, dolayısıyla herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirtti. Bayram sonrası kalan sürenin yaklaşık iki hafta olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, “Söz konusu birkaç gün değil, yaklaşık iki haftalık bir dönem. Bu nedenle erken tatil şu an gündemimizde değil,” dedi.


OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor. Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

#Okullar erken kapanacak mı
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#Yaz tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM KAMPANYASI 2025: E-devlet indirim kodu nasıl alınır? Yeni evlenecek gençlere indirim desteği başvuru