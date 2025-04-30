Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında yaz tatilinin öne çekileceği iddialarına açıklık getirdi. Okulların erken kapanmasının gündemde olmadığını belirten Bakan Tekin, eğitim öğretim yılının yasal olarak 180 iş günü sürmesi gerektiğini hatırlattı. İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Okulların erken kapanmasına yönelik soruya da net yanıt veren Bakan Tekin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
OKULLAR ERKEN KAPANACAK MI?
Sınav takvimlerinin de mevcut eğitim yılına göre planlandığını vurgulayan Tekin, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların bu takvime göre organize edildiğini, dolayısıyla herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirtti. Bayram sonrası kalan sürenin yaklaşık iki hafta olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, “Söz konusu birkaç gün değil, yaklaşık iki haftalık bir dönem. Bu nedenle erken tatil şu an gündemimizde değil,” dedi.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor. Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.