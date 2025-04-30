“Bazı kişiler ‘erken tatil yapılsın, yeni eğitim yılı da erken başlasın’ gibi önerilerde bulunuyor. Ancak bu durum, mevcut yılın değil, gelecek yılın planlamasına dair bir konudur. Bu yılın 180 iş günü tamamlanmadan okulların kapanması mümkün değil,

“Bazı kişiler ‘erken tatil yapılsın, yeni eğitim yılı da erken başlasın’ gibi önerilerde bulunuyor. Ancak bu durum, mevcut yılın değil, gelecek yılın planlamasına dair bir konudur. Bu yılın 180 iş günü tamamlanmadan okulların kapanması mümkün değil,

Sınav takvimlerinin de mevcut eğitim yılına göre planlandığını vurgulayan Tekin, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların bu takvime göre organize edildiğini, dolayısıyla herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirtti. Bayram sonrası kalan sürenin yaklaşık iki hafta olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, “Söz konusu birkaç gün değil, yaklaşık iki haftalık bir dönem. Bu nedenle erken tatil şu an gündemimizde değil,” dedi.