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Bakanlık duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Bakanlık duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

18:3030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bakanlık duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor
Bakanlık duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara geçeceğini açıkladı. Tarımsal destek ödemeleri sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticileri desteklemeye yönelik ödemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam 251 milyon 273 bin 225 TL’lik destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı.


251 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "251 milyon 273 bin 225 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.


DESTEK MİKTARLARI AÇIKLANDI

Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği

131 milyon 31 bin 300 ₺

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

102 milyon 606 bin ₺

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

17 milyon 635 bin 925 ₺

Toplam

251 Milyon 273 Bin 225 ₺


TARIM DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2025 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

#Tarım Ve Hayvancılık
#Destek ödemeleri
#Çiftçi destekleri
#Tarımsal destekler
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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