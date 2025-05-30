Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticileri desteklemeye yönelik ödemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam 251 milyon 273 bin 225 TL’lik destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı.





251 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "251 milyon 273 bin 225 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.





DESTEK MİKTARLARI AÇIKLANDI

Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği

131 milyon 31 bin 300 ₺

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

102 milyon 606 bin ₺

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

17 milyon 635 bin 925 ₺

Toplam

251 Milyon 273 Bin 225 ₺





TARIM DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?