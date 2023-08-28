Balık sezonu
Balıkçıların "vira bismillah" denilerek olta atıp, tezgahları doldurduğu balık avının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. İşte, su ürünleri kaynaklarımızdan en uygun bir şekilde yararlanmak için her yıl düzenli şekilde uygulanan 'av yasağı ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabı...
2023 AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
15 Nisan’da başlayan av yasağı 31 Ağustos 2023 Perşembe tarihinde son bulacak. Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah diyerek balık sezonuna başlayacak.
- Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü denizlerde av yasağın ne zaman sona ereceğini şu ifadelerle duyurdu:
- “Denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2023 tarihinde başladı, yasak 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır. Trol avcılığına açık Karadeniz'de 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Bütün karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir.
- Yine 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Karasularımızda 1 Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Amacımız; günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır. Av yasağının çok olumlu katkıları olup, aşırı ve kuralsız avcılığın, çok önemli bir zenginliğimiz olan deniz ürünlerimizin yok edilmesi anlamına geldiğini bu sebeple tüm su ürünleri avcılarımızın yasaklara uymaları gerekmektedir”
AV YASAĞI NEDEN UYGULANIYOR?
Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.
EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?
Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlidir. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç, ve kırlangıç Eylül ayında da çok bol avlanır.