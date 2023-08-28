Yine 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Karasularımızda 1 Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Amacımız; günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır. Av yasağının çok olumlu katkıları olup, aşırı ve kuralsız avcılığın, çok önemli bir zenginliğimiz olan deniz ürünlerimizin yok edilmesi anlamına geldiğini bu sebeple tüm su ürünleri avcılarımızın yasaklara uymaları gerekmektedir”