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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler maçta oynayacak mı?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki İspanyol devi Barcelona ve Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan maç için futbolseverler gün saymaya başladı. Fenerbahçe’den transfer edilen genç milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Bu anlamda Barcelona - Real Madrid maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç kadrosu, muhtemel 11'ler ve yayın bilgisi.

16:20 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?

Dünyanın en büyük derbilerinden Barcelona - Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in dünya basınında yankı uyandıran yeni transferi milli futbolcu Arda Güler bu maçta da forma giyemeyecek. Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi. Heyecanla beklenen maçın ne zaman oynanacağı ise merak konusu. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? İşte soruların yanıtları ve maç kadroları.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid hazırlık maçı 30 Temmuz
Pazar günü saat 00.00
’da yayınlanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, yeni sezon öncesinde ABD'de şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. AC Milan'ı 3-2 mağlup eden Los Blancos, Manchester United'ı ise 2-0 ile geçti.

Sakatlığı nedeniyle bu iki maçta da süre alamayan Arda Güler, Barcelona'ya karşı da sahada olamayacak. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

BARCELONA

2 Sergino Dest

4 Ronald Araujo

15 Andreas Christensen

17 Marcos Alonso

8 Pedri

14 İlkay Gündoğan

18 Oriol Romeu

9 Robert Lewandowski

16 Abdessamad Ezzalzouli

22 Raphinha

REAL MADRİD

13 Andriy Lunin

2 Dani Carvajal

4 David Alaba

22 Antonio Rüdiger

5 Jude Bellingham

10 Luka Modric

12 Eduardo Camavinga

18 Aurelien Tchouameni

20 Francisco Garcia

7 Vinicius Junior

11 Rodrygo



#Barcelona
#Real Madrid
#İspanya La Liga
#hazırlık maçları
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