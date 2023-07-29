Dünyanın en büyük derbilerinden Barcelona - Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in dünya basınında yankı uyandıran yeni transferi milli futbolcu Arda Güler bu maçta da forma giyemeyecek. Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi. Heyecanla beklenen maçın ne zaman oynanacağı ise merak konusu. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? İşte soruların yanıtları ve maç kadroları.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid hazırlık maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 00.00 ’da yayınlanacak. Karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, yeni sezon öncesinde ABD'de şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. AC Milan'ı 3-2 mağlup eden Los Blancos, Manchester United'ı ise 2-0 ile geçti.

Sakatlığı nedeniyle bu iki maçta da süre alamayan Arda Güler, Barcelona'ya karşı da sahada olamayacak. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

BARCELONA

2 Sergino Dest

4 Ronald Araujo

15 Andreas Christensen

17 Marcos Alonso

8 Pedri

14 İlkay Gündoğan

18 Oriol Romeu

9 Robert Lewandowski

16 Abdessamad Ezzalzouli

22 Raphinha

REAL MADRİD

13 Andriy Lunin

2 Dani Carvajal

4 David Alaba

22 Antonio Rüdiger

5 Jude Bellingham

10 Luka Modric

12 Eduardo Camavinga

18 Aurelien Tchouameni

20 Francisco Garcia

7 Vinicius Junior

11 Rodrygo







