Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?
Dünyanın en büyük derbilerinden Barcelona - Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in dünya basınında yankı uyandıran yeni transferi milli futbolcu Arda Güler bu maçta da forma giyemeyecek. Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi. Heyecanla beklenen maçın ne zaman oynanacağı ise merak konusu. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? İşte soruların yanıtları ve maç kadroları.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid, yeni sezon öncesinde ABD'de şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. AC Milan'ı 3-2 mağlup eden Los Blancos, Manchester United'ı ise 2-0 ile geçti.
Sakatlığı nedeniyle bu iki maçta da süre alamayan Arda Güler, Barcelona'ya karşı da sahada olamayacak. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in El Clasico'da forma giyemeyeceğini bildirdi.