Bartın 5 günlük hava durumu: Amasra Tüneli şelaleye döndü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği konusunda uyarılarda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara vatandaşlar uyarıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.