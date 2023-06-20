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Bartın’da sağanak etkili oldu

Bartın’da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı. Bartın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:56 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Bartın 5 günlük hava durumu: Amasra Tüneli şelaleye döndü

Bartın 5 günlük hava durumu: Amasra Tüneli şelaleye döndü

Bartın’da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi.

BARTIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bartın 5 günlük hava durumuna bakmak için

TÜNEL İÇİNDEN SEL SULARI AKTI

Bartın’da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı.

5 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Arıt köyünden akan derenin debisi yükseldi. 5 köye ulaşım sağlayan köprü kapanırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor. Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler ve Göçgündemirci köylerindeki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Amasra Belediyesi, hoparlörlerden yoğun yağış nedeniyle dere kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.



#Bartın
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#amasra
#Amasra Tüneli
33 dakika önce
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