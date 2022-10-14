AFAD: Amasra maden ocağındaki patlama trafo kaynaklı

Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında yer altında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada patlamanın 18.15'te yaşandığı belirtilirken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan yaptığı açıklamada "300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Bütün ekiplerimiz seferber." ifadelerini kullandı.

Bartın Amasra maden ocağı kimin?

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamaya ilişkin, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Vali Arslan, "Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Bartın Amasra maden ocağındaki patlama neden meydana geldi?

AFAD'dan gelen yen açıklamaya göre; "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." denildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ne zaman kuruldu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1983 yılında 96 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kuruldu. Kurumun amacı taşkömürü madenciliğidir. Kuruma bağlı 5 adet müessese vardır. Bunlar Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Karadon Müessesesi, Amasra Müessesesi'dir ayrıca Zonguldak Merkezde Beyaz Saray olarak bilinen Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.