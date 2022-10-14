Özgün AFAD Amasra maden ocağındaki patlama trafo kaynaklı
ÖZGÜN HABERLER

AFAD: Amasra maden ocağındaki patlama trafo kaynaklı

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, toplamda 49 işçinin mahsur kaldığını, 8 işçinin de kendi imkanlarıyla kurtulduğunu duyurdu. Amasra’daki elim olay sonrası Bartın Amasra maden ocağı kimin, patlama neden meydana geldi? sorularına cevap aranıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın Amasra maden ocağı kimin, patlama neden meydana geldi?
Bartın Amasra maden ocağı

Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında yer altında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada patlamanın 18.15'te yaşandığı belirtilirken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan yaptığı açıklamada "300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Bütün ekiplerimiz seferber." ifadelerini kullandı.

Bartın Amasra maden ocağı kimin?

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamaya ilişkin, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Vali Arslan, "Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Bartın Amasra maden ocağındaki patlama neden meydana geldi?

AFAD'dan gelen yen açıklamaya göre; "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." denildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ne zaman kuruldu?

  • Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1983 yılında 96 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kuruldu. Kurumun amacı taşkömürü madenciliğidir. Kuruma bağlı 5 adet müessese vardır. Bunlar Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Karadon Müessesesi, Amasra Müessesesi'dir ayrıca Zonguldak Merkezde Beyaz Saray olarak bilinen Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.

Bartın Amasra maden ocağının 300 metre kotunda patlama: Yer altında mahsur kalan işçiler var
ÖZGÜN
Bartın Amasra maden ocağının 300 metre kotunda patlama: Yer altında mahsur kalan işçiler var

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.
Uçuş öncesi büyük panik

Uçuş öncesi büyük panik

IPhone'un özelliği yüzünden İstanbul-Bodrum seferi iptal edildi.
AFAD: Patlama trafo kaynaklı

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

​Yerleşene ev ve para veriyorlar.

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

​Putin: Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasında kilit rolde.

​Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.