Bartın maden patlamasında acı haber geldi: Amasra maden ocağı patlaması son durum ne?

Amasra maden ocağı patlaması son dakika ölü, yaralı var mı, kaç madenci işçi kurtarıldı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Patlama eksi 300 kotta gerçekleşti. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi vardı. Şu an 12 yaralımızı kurtardık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi. AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın Amasra maden ocağında kaç işçi hayatını kaybetti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun. Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var.

Maden ocağındaki patlama nerede oldu?

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın Maden ocağı patlaması

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

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Amasra maden ocağınki patlamada işçi kurtarıldı?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Arslan, "Eksi 300 kodunda. İçeride -250 kodunda arama kurtarma ekibinde yer alan 74 arkadaşımız çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." diye konuştu.

Çıkarılan yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını dile getiren Arslan, "Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. Şimdi sayın İçişleri Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız yoldalar." ifadesini kullandı. Vali Arslan'ın açıklama yaptığı sırada 2 işçinin kurtarıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı @RTErdogan 'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir. Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Amasra maden ocağı patlaması nedeni ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

AFAD, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasına da yer verdi.

Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.

Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” dedi.

❝Kendi imkanlarımla çıktım. Tam olarak sebebini bilmiyorum. Biz biraz gerideydik. Sadece basınç oldu, toz oldu. Göz gözü görmedi❞



Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/Gayfvoyeji REKLAM October 14, 2022