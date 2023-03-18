Bartın sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Bartın’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk sahura kalkılacak. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Bartın namaz vakitleri Ramazan ayı boyunca daha sık araştırılmakta. Bartın imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Bartın imsak vakti, Bartın Sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Bartın 2023 imsakiyesi...

Bartın imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

Bartın iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Bartın Ramazan imsakiyesi ve Bartın iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır.

SABAH NAMAZI KILINIŞI

Sabah namazı sünnetinin 1. rekatının kılınışı:

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

"Allah'u Ekber" denilir ve Rükü'a

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.

Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

SABAH NAMAZI SÜNNETİNİN İKİNCİ REKATININ KILINIŞI:

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

SABAH NAMAZI FARZININ İLK REKATININ KILINIŞI

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir.

SABAH NAMAZI FARZININ İKİNCİ REKATININ KILINIŞI

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Bartın İftar Vakti ve Sahur Saati (2023 İmsakiye)



