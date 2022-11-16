TOKİ Bartın Kozcağız konutlarının bitiş tarihi açıklandı

Bartın'ın sel ve taşkınlardan korunması amacıyla Kozcağız Beldesi'nde yapımına başlanan 46 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın inşasında son aşamaya gelindi.

Barajın su tutmasıyla evleri ve arazileri su altında kalacak Şarköy'e bağlı Kapıcıoğlu ve Boğaz mahallesi sakinleri için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Gürgenlik mevkisindeki 165 bin metrekarelik alanda Tarımköy Konutları inşa ediliyor.

Her biri 3+1 müstakil daireden oluşacak 102 konut, 117 metrekare oturma alanına ve 380 metrekare bahçeye sahip olacak. Bölgede ayrıca iş merkezi de yer alacak.

Bartın TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Yapımı süren konutların, 2023 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Bartın Kozcağız TOKİ konutları son durum ne?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz, burada modern tarım köyü doğacağını dile getirerek, şunları söyledi: "Şimdiden köylülerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kozcağız'ımıza, Şarköy'ümüze gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Şu anda inşaatlar henüz tamamlanmadı, yüzde 80 civarında. Yaklaşık 2-3 ay içinde tamamlanacak ve köylülerimiz kendi kamulaştırılan evlerinden buraya nakledilerek burada daha modern, daha iyi imkanlarda yaşamış olacaklar."

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