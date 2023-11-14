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Bartın’da yolcu minibüsü yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

Bartın son dakika haberleri: Bartın’da seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Feci kazada 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, biri sürücü toplam 11 kişi yaralandı. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 8’inin de şehirdeki hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar.

16:49 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 16:50 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Bartın’da seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

Bartın’da seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

’da seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Feci kazada 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, biri sürücü toplam 11 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

YOLCU MİNİBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 3’Ü AĞIR 11 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Arıt istikametine seyir eden S.Ç idaresinde 74 M 0056 plakalı yolcu minibüsü, Çamaltı köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ağaca çarparak yan devrilen minibüsün sürücüsü ve yolcular, araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki A.Y, hayatını kaybederken sürücü S.Ç ve 10 yolcu ise Bartın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 8’inin de şehirdeki hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



#Bartın
#Arıt
#Bartın haberleri
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