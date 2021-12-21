Bartın'da 22 Aralık Çarşamba okullar tatil edilecek mi?

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık'ta etkisini kaybedeceği kaydedildi. Kar yağışının etkili olduğu Bartın'da kar tatili olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

22 ARALIK ÇARŞAMBA YARIN BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın Valiliği tarafından okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak akşam saatlerinde kar yağışının artış göstermesi halinde valilik ve ilçe kaymakamlıklarından konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

BARTIN'DA HAVA KAÇ DERECE?

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Salı ve Cuma günleri arasında bu illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları; Düzce -7/3, Zonguldak -5/2, Bartın -9/3, Bolu -7/-1, Karabük -10/-1, Çankırı -8/-1, Kırıkkale -8/0. Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarasında bulundu.

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