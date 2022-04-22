Başak Cengiz davasında son dakika: Katilin cezası belli oldu

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz Kasım ayında 28 yaşındaki Başak Cengiz, yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Can Göktuğ Boz'un yargılandığı dava karara bağlandı.

BAŞAK CENGİZ'İN DURUŞMASI SONUNDA KARARA BAĞLANDI

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in annesi, babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun geldiğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Duruşmada, savcı önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

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CENGİZ AİLESİNDEN SANIĞA AĞIR CEZA TALEBİ

Mütalaaya karşı söz alan maktulün babası Avni Cengiz ile ağabeyi Fatih Cengiz, mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini söyledi.

Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Anne Beyhan Cengiz, sanığın olayı planlayarak 1 metre uzunluğundaki kılıçla gerçekleştirdiğini, sorulan sorulara da anlayarak cevap verdiğini belirterek, "Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Sunulan uzman raporlarını kabul etmiyorum. Verilecek kararın örnek olmasını istiyorum." dedi.

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurumundan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

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Sanık avukatları, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Yargılamanın bitirileceğini bildiren Mahkeme Başkanı sanığa son sözünü sordu.

Sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını tekrarladı.

Verilen aranın ardından devam eden duruşmada karar açıklandı.

BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİNE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

Mahkeme, sanık Boz'un 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme', katılan Kaan'a yönelik 'Silahla tehdit', suçta kullandığı ve evinde ele geçen suç unsurları itibariyle 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı. Ayrıca mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

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