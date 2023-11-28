Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir FK evinde Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.
Başakşehir,
13. hafta kapanış maçında evinde Pendikspor’u ağırladı. Ev sahibi Başakşehir rakibini Mehdi Abeid, Joao Figueiredo, Lucas Lima ve Krzysztof Piatek’in attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Ligde 3. galibiyetini alan Başakşehir 17. sıraya yükselerek derin bir nefes aldı. Başakşehir FK - Pendikspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 13. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.
BAŞAKŞEHİR FK - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ
BAŞAKŞEHİR FK - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ
BAŞAKŞEHİR FK - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR FK - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Başakşehir FK
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#Trendyol Süper Lig
2 gün önce