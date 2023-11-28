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Başakşehir Pendikspor’u farklı yenerek ligdeki 3. galibiyetini aldı: 4-1 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir FK evinde Pendikspor’u konuk etti. Maç Başakşehir’in 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 12’ Mehdi Abeid, 36’ Erencan Yardımcı, 49’ Joao Figueiredo, 59’ Lucas Lima ve 63’ Krzystof Piatek’ten geldi. Başakşehir bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alarak 12 puanla 17. sırada yer aldı. Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı. Başakşehir - Pendikspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:43 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir FK evinde Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir FK evinde Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.

Başakşehir,
13. hafta kapanış maçında evinde Pendikspor’u ağırladı. Ev sahibi Başakşehir rakibini Mehdi Abeid, Joao Figueiredo, Lucas Lima ve Krzysztof Piatek’in attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Ligde 3. galibiyetini alan Başakşehir 17. sıraya yükselerek derin bir nefes aldı. Başakşehir FK - Pendikspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 13. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.

BAŞAKŞEHİR FK - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

Başakşehir FK - Pendikspor maç özetini izlemek için

BAŞAKŞEHİR FK - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Başakşehir FK
#Pendikspor
#Trendyol Süper Lig
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