Başakşehir yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Başakşehir’de belediyeyi kim kazandı, Başakşehir belediye başkanı kim oldu? Başakşehir hangi partide? soruları 324.937 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

BAŞAKŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Başakşehir 2024 seçim sonuçları , partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Başakşehir belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Yasin Kartoğlu AK Parti

Mesut Öksüz CHP

Tevfik Atakan Şakar İYİ Parti

Kevser Şişman Taşdemir DEM

Bekir Demirkaya SP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Başakşehir seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Yasin Kartoğlu %54,7 oy oranı ile Başakşehir belediye başkanı seçilmişti.

BAŞAKŞEHİR HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Başakşehir’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %54,7

CHP %36,8

HDP %3,4

SP %3,3

Yasin Kartoğlu kimdir?

1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mesut Öksüz kimdir?

13 Mart 1968 Alibeyköy, İstanbul doğumlu olan Öksüz, aslen Sivaslıdır.

Esenler İbrahim Turan Lisesi'nden 1986, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun olmuştur.

İstanbul Başakşehir ilçesi hakkında genel bilgiler

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Başakşehir, şehrin 39 ilçesi arasında yer almaktadır. Başakşehir, İstanbul'un nüfus bakımından en hızlı büyüyen ilçeleri arasındadır ve son yıllarda yapılan yeni konut projeleriyle dikkatleri üzerine çekmektedir.

Başakşehir'in tarihi, eski çağlara dayanmaktadır. Bölgede yapılan kazılarda, İstanbul'un fethi öncesinde de burada bir yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir. Ancak ilçenin bugünkü hali, 1992 yılında Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinden ayrılarak ilçe statüsü kazanmasıyla başlamıştır. Başakşehir adı ise, bölgede bulunan Başak Köyü'nün isminden gelmektedir.

Coğrafi olarak, Başakşehir İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 104,30 km²'dir. Kuzeyde Arnavutköy, batıda Esenyurt, güneyde Avcılar, Küçükçekmece ve Bağcılar, doğuda ise Başakşehir'in Sultangazi ve Eyüp ilçeleriyle komşudur. Başakşehir'in en önemli doğal alanı, Sazlıdere Barajı'dır.