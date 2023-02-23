Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Inter evinde Porto ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 10 kişi kalan Porto sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, Şampiyonlar Ligi bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 23 Şubat 2023 Perşembe maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.