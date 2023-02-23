Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor.