Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor. Son 16 turu maçı kapsamında Inter, Porto'yu konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter mücadeleyi 1-0 kazandı. Inter'in golünü 87. dakikada Lukaku kaydetti. Porto'da Otavio kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi. Hakan Çalhanoğlu, Inter-Porto maçının en iyi oyuncusu seçildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 23 Şubat 2023 Perşembe maç programı.
Bugün hangi maçlar var? (23 Şubat 2023 Perşembe maç programı)
- 05:05 Cruz Azul – Atlas Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
- 18:00 Yarı Final 1. Maç AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final Smart Spor HD, Spor Smart
- 19:30 Domzale – Maribor Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 20:45 Anderlecht – Ludogorets UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
- 20:45 CFR Cluj – Lazio UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
- 20:45 Dnipro – AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
- 20:45 Partizan – Sheriff Tiraspol UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
- 20:45 Midtjylland – Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
- 20:45 Monaco – B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
- 20:45 Nantes – Juventus UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen, TV 8 Buçuk, CBC Sport,
- 20:45 PSV – Sevilla UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
- 21:00 Yarı Final 2. Maç AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final Smart Spor HD, Spor Smart
- 23:00 Basel – Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen, TV8
- 23:00 Fiorentina – Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
- 23:00 KAA Gent – Karabağ UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen, CBC Sport
- 23:00 Lech Poznan – Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
- 23:00 Roma – Salzburg UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
- 23:00 Manchester United – Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
- 23:00 Rennes – Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
- 23:00 Union Berlin – Ajax UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen