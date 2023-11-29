Bayern Münih - Kopenhag canlı skor
Bayern Münih,
A Grubu 5. haftasında evinde Kopenhag’ı konuk ediyor. Avrupa kupalarında Danimarka takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazanan Bayern Münih grupta namağlup yoluna devam ediyor. Evinde ilk maçında
’e 2-1 mağlup olan Kopenhag ya tamam ya devam maçına çıkacak. Bayern Münih - Kopenhag canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.
BAYERN MÜNİH - KOPENHAG CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
BAYERN MÜNİH - KOPENHAG CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ
BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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38 dakika önce