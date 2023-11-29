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Bayern Münih - Kopenhag maçı canlı skor ekranı: Maç sonucu ve özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Bayern Münih evinde Kopenhag’ı konuk ediyor. Temsilcimiz Galatasaray’ı da yakından ilgilendiren maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. İlk maçta deplasmanda Kopenhag’ı 2-1 mağlup eden Bayern Münih, grupta 12 puanla 1. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında Almanya takımlarına rakip olduğu 13 maçı kazanamayan Kopenhag ise 4 puanla averajla 2. sırada yer alıyor. Bayern Münih maçını canlı takip etmek ve canlı skor ekranına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:47 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih - Kopenhag canlı skor

Bayern Münih - Kopenhag canlı skor

Bayern Münih,
A Grubu 5. haftasında evinde Kopenhag’ı konuk ediyor. Avrupa kupalarında Danimarka takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazanan Bayern Münih grupta namağlup yoluna devam ediyor. Evinde ilk maçında
’e 2-1 mağlup olan Kopenhag ya tamam ya devam maçına çıkacak. Bayern Münih - Kopenhag canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG CANLI SKOR - CANLI SONUÇ

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Kopenhag maç özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI


Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kalan Manchester United'ı 4-3 mağlup etti | ÖZET
Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kalan Manchester United'ı 4-3 mağlup etti | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Kopenhag evinde Manchester United'ı konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Manchester United dakika 42'de Marcus Rashford'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında 4 gol bulan ev sahibi Kopenhag maçtadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Kopenhag'ın galibiyet golleri dakika 45' Mohamed Elyounoussi, 45+1' Diogo Gonçalves, 83' Lukas Lerager ve 87' Roony Bardghji'den geldi. Manchester United'ın gollerini 3' ve 28'de Rasmus Höjlund (2) kaydetti. Kopenhag bu sonuçla 4 puana ulaşarak averajla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 3 puanla son sırada yer aldı. Kopenhag - Manchester United maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.





#Bayern Münih
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38 dakika önce
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