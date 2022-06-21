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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri

Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı öncesinde verildi. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyesinde. Sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin ödenme tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2022 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek?
Emekli bayram ikramiyeleri 2022

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından takip ediliyor. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'ndan hemen önce hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı araştırmaları hız kazandı. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaşlarına temmuz ayında zam uygulaması gerçekleştirilecek. Emekli maaşı zammı sonrasında ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Ancak henüz emekli ikramiyesine zam ile ilgili bir açıklama gelmedi. Emekli bayram ikramiyesi geçen bayramda 1100 TL verildi. Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yılda iki defa verilen emekli ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'ndan hemen önce hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 1100 lira olarak haziranın son haftası yatırılması planlanıyor.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

2022 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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