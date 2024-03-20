Ramazan-ı Şerif, Allah’ın seçtiği bu mübarek ay, bu kutlu zaman; aklımın dağlarını aşan ve devamlı çoğalan anlamlara bürünüyor. Öyle ki; bir kalp için bazen bir yitik taşı değil mi bu çağ? İnsan neyi kaybettiyse bulacağı; neyden mahrum kaldıysa kavuşacağı bir yitik taşı. Bütün yitirilmişleri derleyip toplayan bir visal vakti.