2024 Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken Ramazan Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla bayram tatili süresi de merak ediliyordu. Bayramda tatil kaç gün olacak, tatil süresi uzatılacak mı, sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 2024 Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını duyurdu.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU 2024?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;
Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, önümüzdeki yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanıldı. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024
İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;
Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma