2023 Ramazan bayramı başlangıcı ve bitiş tarihi
Bu sene 29 gün sürecek olan ve 12 gününü geride bıraktığımız Ramazan ayının yarısına geldiğimiz şu günlerde Bayram’ın ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte ayrıntılar.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? ARİFE NE ZAMAN?
İslam takvimine göre, Ramazan ayının sonunda, Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene Nisan ayının sonuna denk geliyor.
KADİR GECESİ
17 Nisan 2023 Pazartesi
ARİFE GÜNÜ
20 Nisan 2023 Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar