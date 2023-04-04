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Özgün

Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan-ı Şerif ayının 13. gününe girdiğimiz şu günlerde Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yerini aldı. 3 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar arife günü ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte 2023 Ramazan bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki Ramazan bayramı ne zaman? Arife ne zaman? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? İşte soruların cevapları.

14:40 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
2023 Ramazan bayramı başlangıcı ve bitiş tarihi

2023 Ramazan bayramı başlangıcı ve bitiş tarihi

Bu sene 29 gün sürecek olan ve 12 gününü geride bıraktığımız Ramazan ayının yarısına geldiğimiz şu günlerde Bayram’ın ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte ayrıntılar.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? ARİFE NE ZAMAN?

İslam takvimine göre, Ramazan ayının sonunda, Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene Nisan ayının sonuna denk geliyor.

KADİR GECESİ

17 Nisan 2023 Pazartesi

ARİFE GÜNÜ

20 Nisan 2023 Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI

  1. Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
  2. Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
  3. Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



#Arife
#Kadir gecesi
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Bayram
#Ramazan Bayramı
35 dakika önce
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