BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI 2025? Ramazan Bayramı eczaneler kaç gün tatil 2025? Nöbetçi eczaneler...

Ramazan Bayramı tatili süresince kamu kurumları kapalı olacak. Eczaneler ise bayram boyunca nöbetçi sistemine göre çalışacak. Arefe günü eczaneler yarım gün hizmet verirken, bayramın 1., 2. ve 3. gününde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Sağlık ocakları kapalı olurken, hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak belirlendi. Bayram süresince kamu kurumları kapalı olacak. Eczaneler ise arefe günü öğlene kadar açık olacak, bayramın 1., 2. ve 3. günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Sağlık ocakları kapalı olurken, hastanelerin acil servisleri bayram boyunca kesintisiz hizmet sunacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
BAYRAMDA HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı tatili kapsamında idari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek. Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.