BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI 2025? Ramazan Bayramı eczaneler kaç gün tatil 2025? Nöbetçi eczaneler...

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak belirlendi. Bayram süresince kamu kurumları kapalı olacak. Eczaneler ise arefe günü öğlene kadar açık olacak, bayramın 1., 2. ve 3. günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Sağlık ocakları kapalı olurken, hastanelerin acil servisleri bayram boyunca kesintisiz hizmet sunacak.

Ramazan Bayramı tatili kapsamında idari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek. Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.