Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji 7 ili sıralayıp uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre sağanak yağış etkili olacak. Bayramın birinci günü Marmara’da bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın 2. günü ise İstanbul’da sağanak görülecek

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL?

Kurban Bayramı için program yapan vatandaşlar hava durumunu merak ederken Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine uyarı geldi. Meteoroloji'nin açıklamasına göre hem bugün hem de bayramın 2. günü bölgede gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

ANADOLU YAKASI, KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

BAYRAMIN 2. GÜNÜNE DİKKAT

Bayramın 1. günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bayramın 2. günü olan 29 Haziran Perşembe günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayramın 3. günü Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.,







