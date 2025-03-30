BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI 2025? Bayramda pazartesi günü noterler kapalı mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığı, işlemleri olan vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürecek, ve bayramın ardından 2-3-4 Nisan tarihleri de idari izin kapsamında tatil olarak kabul edilecek. Bu dönemde araç alım-satımı, iş yeri devri, konut işlemleri ve tasdikleme gibi önemli noter işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, noterlerin çalışma durumunu araştırıyor.