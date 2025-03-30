BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI 2025? Bayramda pazartesi günü noterler kapalı mı, çalışıyor mu?

Bayram tatilinde noterlerin açık olup olmadığı, işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün süreceği ve bayramdan sonraki 2-3-4 Nisan tarihleri arasının idari izin kapsamında olduğu göz önüne alındığında, pek çok kamu ve özel kurumun kapalı olacağı belirtiliyor. Ancak noterler, resmi tatil günlerinde de açık olabiliyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda noterlerin çalışma durumu, nöbetçi noterler tarafından belirleniyor. Bayram süresince, özellikle acil işlemleri olan vatandaşlar için nöbetçi noterler hizmet verecek. Peki, bayramda noterler ne zaman açık olacak? İşte detaylar…
Ramazan Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığı, işlemleri olan vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürecek, ve bayramın ardından 2-3-4 Nisan tarihleri de idari izin kapsamında tatil olarak kabul edilecek. Bu dönemde araç alım-satımı, iş yeri devri, konut işlemleri ve tasdikleme gibi önemli noter işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, noterlerin çalışma durumunu araştırıyor.
NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler 2-3-4 Nisan tarihinde tam gün çalışma gösterecek.
29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan arefe günü ise nöbetçi noterler hizmet vermeyecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. 2025 Ramazan Bayramı 1. gün ise 30 Mart Pazar günü başlıyor. Üç gün sürecek olan bayram 2 Nisan Salı günü sona eriyor.
NÖBETÇİ NOTERLER KAPALIYDI
Genellikle hafta sonu nöbetçilik sistemi ile çalışan noterler, arefe günü olan 29 Mart Cumartesi günü kapalıydı.