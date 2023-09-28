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Bebeklerde öksürük neden olur? İşte öksürüğe iyi gelen besinler

Öksürük, hava yollarını ve akciğerleri temizlemek için vücudun refleks bir yanıtıdır. Farklı nedenlere bağlı olarak öksürük meydana gelebilir. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bebeklerde öksürük vakalarında artışlar yaşanmakta. Bebeklerin bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için kolayca soğuk algınlığı veya diğer viral enfeksiyonlara yakalanabilirler. Peki bebeklere öksürük için ne yapmalı, öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürük kesen doğal kür.

15:35 . 28/09/2023 الخميس
Yeni Şafak
Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Bebeklerde öksürüğün şiddeti ve süresi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonların neden olduğu öksürük genellikle birkaç gün içinde geçer. Alt solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu öksürük daha uzun sürebilir. Alerjiler, reflü, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların neden olduğu öksürük ise uzun süre devam edebilir.

Öksürüğün neden olur, sebepleri nedir?

Öksürüğün en yaygın nedenleri şunlardır:

Soğuk Algınlığı ve Grip
: Öksürüğün en yaygın nedenlerinden biridir.
Astım
: Hava yollarının daralmasına ve iltihaplanmasına neden olan kronik bir durumdur.
Bronşit
: Bronşların (hava yollarının büyük bölümleri) iltihaplanmasıdır.
GÖRH (Gastroözofageal Reflü Hastalığı)
: Mideden gelen asidin yemek borusuna geri gelmesi sonucu öksürüğe neden olabilir.
Akciğer Enfeksiyonları
: Örneğin, zatürre veya tüberküloz gibi.
Sinüzit
: Burun sinüslerinin iltihaplanması.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
: Sigara içmek başta olmak üzere birçok faktör nedeniyle hava yollarının daralması ve hasar görmesi sonucu oluşan kronik bir hastalıktır.
İlaçlar
: Özellikle bazı yüksek tansiyon ilaçları öksürüğe neden olabilir.
Dış Uyarılar
: Sigara dumanı, toz, polen, hava kirliliği veya diğer alerjenler gibi maddelere maruz kalma.
Yabancı Cisim Aspirasyonu
: Özellikle çocuklarda, hava yollarına yabancı bir cismin kaçması sonucu oluşan öksürük.
Diğer Akciğer Hastalıkları
: Akciğer kanseri, akciğer fibrozisi veya sarkoidoz gibi.
Kalp Yetmezliği
: Nadiren, kalp yetmezliği olan kişilerde, akciğerlere sıvı sızması sonucu öksürük olabilir.

Bebeklerde öksürük neden olur?

Bebeklerde öksürük, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. İşte bebeklerde öksürüğe neden olabilecek bazı yaygın sebepler:

Soğuk Algınlığı ve Viral Enfeksiyonlar
: Bebeklerin bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için kolayca soğuk algınlığı veya diğer viral enfeksiyonlara yakalanabilirler.
Bronşiolit
: Özellikle 2 yaşın altındaki bebeklerde gözlenen, küçük hava yollarının iltihaplanmasıdır.

Astım: Bebeklerde de astım belirtileri gözlenebilir, ancak teşhis genellikle daha büyük çocuklarda konulur.

GÖRH (Gastroözofageal Reflü Hastalığı): Midedeki asidin yemek borusuna geri gelmesi sonucu öksürük oluşabilir.

Yabancı Cisim Aspirasyonu: Bebekler, ağızlarına aldıkları küçük objeleri yutma veya solunum yollarına çekme eğilimindedir.

Alerjiler: Polen, ev tozu akarları veya evcil hayvan alerjileri gibi alerjenlere karşı reaksiyon.

Enfekte Olmuş Akciğerler: Zatürre gibi bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle olabilir.

Sinüzit: Nadiren, bebeklerde sinüzit öksürüğe neden olabilir.

Sigara Dumanı: Pasif sigara dumanına maruz kalma, bebeklerde öksürüğe neden olabilir.

Soğuk ve Nemli Hava: Bebeklerin hava yolları hassastır ve soğuk veya nemli hava, öksürüğe neden olabilir.

Krup: Ses tellerinin ve çevresindeki hava yollarının iltihaplanması sonucu oluşan öksürük.

Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Bebeklerde öksürük, genellikle viral bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar ve çoğu zaman kendiliğinden geçer. Ancak, bebekte rahatlama sağlamak ve öksürüğün şiddetini azaltmak için aşağıdaki önerilere başvurabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, bebekler için her türlü tedavi veya ev ilacı uygulanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak esastır.

Nem
: Bebeğin odasında bir nemlendirici çalıştırmak, havanın nemlenmesine yardımcı olabilir. Nemli hava, solunum yollarını rahatlatarak öksürüğü hafifletebilir.
Bol Sıvı
Tüketimi: Bebeğin bol sıvı tüketmesi, mukusun incelmesine ve daha kolay atılmasına yardımcı olabilir.
Salin Damla
: Tıkalı bir burun öksürüğü tetikleyebilir. Salin (tuzlu su) damlaları, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilir.
Başın Yüksekte Tutulması
: Bebeği beslerken veya uyurken başını hafifçe yüksekte tutmak, mukusun boğazına geri akmasını engelleyebilir.
Sigara Dumanından Uzak Durma
: Bebeği pasif sigara dumanından uzak tutmak, öksürüğünün kötüleşmesini engeller.
Buhar
: Sıcak duşun altında birkaç dakika oturarak banyoyu buharla doldurmak ve bebeği bu buharla dolu odada kısa bir süre tutmak, solunum yollarını açabilir. Ancak buharın çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir.
Göğüs Masajı
: Hafif bir göğüs masajı, özellikle öksürük için özel olarak üretilen bebek balzamlarıyla, bebeği rahatlatabilir.
İlaç Kullanımı
: Herhangi bir öksürük şurubu veya ilacı bebeğe vermeden önce mutlaka bir pediatriste danışılmalıdır.

Öksürüğe karşı iyi gelen besinler neler?

Öksürüğü hafifletmek ve vücudun doğal olarak iyileşme sürecini desteklemek için bazı besinler ve doğal maddeler yardımcı olabilir.

Öksürüğe karşı iyi gelen besinler ve doğal çözümler şunlardır
:
Bal
: Bal, öksürük için doğal bir yumuşatıcıdır. Balı sıcak suda eritip içmek ya da doğrudan bir çay kaşığı tüketmek boğazı rahatlatabilir.
Zencefil
: Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletebilir.
Limon
: Limonun antiseptik özellikleri vardır ve C vitamini açısından zengindir. Limon suyunu sıcak suda sıkıp içmek boğazı rahatlatabilir.
Adaçayı
: Anti-inflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde boğazdaki tahrişi azaltabilir.
Zerdeçal
: Anti-inflamatuar özellikleri ile öksürüğü ve boğaz ağrısını hafifletebilir.
Sarımsak
: Anti-mikrobiyal özellikleriyle bilinen sarımsak, öksürüğün neden olduğu bakteri ve virüsleri savaşmaya yardımcı olabilir.
Buhar
: Sıcak su buharını teneffüs etmek solunum yollarını açabilir ve mukusu yumuşatabilir.
Kekik
: Öksürüğe karşı kullanılan bir başka doğal ilaçtır. Kekik çayı hazırlayarak tüketebilirsiniz.
Meyan kökü
: Anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir ve öksürük şuruplarında sıkça kullanılır.
Bal ve karabiber
: Balın yumuşatıcı özelliği ile karabiberin antiseptik etkisi, özellikle kuru öksürük için faydalı olabilir.

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