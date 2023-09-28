Bebeklerde öksürük nasıl geçer?
Bebeklerde öksürüğün şiddeti ve süresi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonların neden olduğu öksürük genellikle birkaç gün içinde geçer. Alt solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu öksürük daha uzun sürebilir. Alerjiler, reflü, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların neden olduğu öksürük ise uzun süre devam edebilir.
Öksürüğün neden olur, sebepleri nedir?
Öksürüğün en yaygın nedenleri şunlardır:
Bebeklerde öksürük neden olur?
Bebeklerde öksürük, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. İşte bebeklerde öksürüğe neden olabilecek bazı yaygın sebepler:
Astım: Bebeklerde de astım belirtileri gözlenebilir, ancak teşhis genellikle daha büyük çocuklarda konulur.
GÖRH (Gastroözofageal Reflü Hastalığı): Midedeki asidin yemek borusuna geri gelmesi sonucu öksürük oluşabilir.
Yabancı Cisim Aspirasyonu: Bebekler, ağızlarına aldıkları küçük objeleri yutma veya solunum yollarına çekme eğilimindedir.
Alerjiler: Polen, ev tozu akarları veya evcil hayvan alerjileri gibi alerjenlere karşı reaksiyon.
Enfekte Olmuş Akciğerler: Zatürre gibi bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle olabilir.
Sinüzit: Nadiren, bebeklerde sinüzit öksürüğe neden olabilir.
Sigara Dumanı: Pasif sigara dumanına maruz kalma, bebeklerde öksürüğe neden olabilir.
Soğuk ve Nemli Hava: Bebeklerin hava yolları hassastır ve soğuk veya nemli hava, öksürüğe neden olabilir.
Krup: Ses tellerinin ve çevresindeki hava yollarının iltihaplanması sonucu oluşan öksürük.
Bebeklerde öksürük nasıl geçer?
Bebeklerde öksürük, genellikle viral bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar ve çoğu zaman kendiliğinden geçer. Ancak, bebekte rahatlama sağlamak ve öksürüğün şiddetini azaltmak için aşağıdaki önerilere başvurabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, bebekler için her türlü tedavi veya ev ilacı uygulanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak esastır.
Öksürüğe karşı iyi gelen besinler neler?
Öksürüğü hafifletmek ve vücudun doğal olarak iyileşme sürecini desteklemek için bazı besinler ve doğal maddeler yardımcı olabilir.