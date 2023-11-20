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Doğalgaz yardımı devam ediyor mu? Ücretsiz doğalgaz indirimi için son tarih belli oldu

Bedava doğalgaz uygulamasının ne zaman sona ereceği, kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz keşfinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında hanelere doğalgaz indirimi yapılacağı konusunda çok önemli açıklamalar gelmişti. 25 metreküpe kadar olan tüketim için ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman bitecek? Doğalgaz yardımı devam ediyor mu? İşte detaylar...

13:29 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Doğalgaz yardımı

Doğalgaz yardımı

Geçtiğimiz nisan ayında, "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacağını açıklamıştı. Peki, bedava doğalgaz uygulaması ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi için son tarih ne zaman?

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi
1 Mayıs 2024
tarihine kadar ücretsiz olacak.

AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.



#bedava doğalgaz
#doğalgaz desteği
#doğalgaz yardımı
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