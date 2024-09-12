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Bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2024? EGM ve Polis Akademisi açıklamaları...

"Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyurular merakla bekleniyor. Adaylar, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak?", "Başvurular hangi tarihlerde başlayacak?" ve "Başvuru şartları nelerdir?" gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili duyuruların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

17:16 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024
Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, bekçilik alımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti. Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

#Bekçi
#bekçi alımı
#EGM
#Polis Akademisi
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Bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2024? EGM ve Polis Akademisi açıklamaları...