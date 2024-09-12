Bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2024? EGM ve Polis Akademisi açıklamaları...

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, bekçilik alımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti. Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.