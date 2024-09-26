Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? Bekçi alımı yeni dönem başvuru takvimi açıklandı mı?

"Bekçi alımı için başvurular ne zaman? 2024-2025 Bekçilik başvuru tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için alım var mı merak ediliyor. Bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin takvim duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,