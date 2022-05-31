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Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Bekçilik sınavı için adayları heyecanlı bir bekleyiş sardı. Bekçilik sınavına başvuru yapan adaylar sınav ile ilgili detayları oldukça merak ediyor. 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav ilanı yayımlandı. Peki, bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2022 Bekçilik sınavı soruları detayları ve merak edilenler haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2022 Bekçilik sınavı soruları detayları
​Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Bekçilik sınavı ile ilgili açıklama geldi. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2022 Bekçilik sınavı soruları detayları ve merak edilenler haberimizde...

Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

  • 18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
  • Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

Bekçilik sınav giriş yerleri: 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
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Bekçilik sınav giriş yerleri: 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
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