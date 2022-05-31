Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Bekçilik sınavı için adayları heyecanlı bir bekleyiş sardı. Bekçilik sınavına başvuru yapan adaylar sınav ile ilgili detayları oldukça merak ediyor. 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav ilanı yayımlandı. Peki, bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2022 Bekçilik sınavı soruları detayları ve merak edilenler haberimizde...

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