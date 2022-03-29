29 Mart benzin, motorin fiyatları: Petrol varil fiyatları düştü mü?

Geçtiğimiz hafta 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolardan başladı. 29 mart tarihi itibariyle benzin, motorin güncel fiyat listesi haberimizde...

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE (29 MART)

İstanbul Benzin, Motorin LGP Otogaz LT Fiyat Listesi

* 1 LT benzin 19.8 TL, 1 LT Motorin 23.66 TL, 1 LT LPG Otogaz 11.20 TL

Ankara Benzin, Motorin LGP Otogaz LT Fiyat Listesi

* 1 LT benzin 19.9 TL, 1 LT Motorin 23.77 TL, 1 LT LPG Otogaz 11.31 TL

İzmir Benzin, Motorin LGP Otogaz LT Fiyat Listesi

REKLAM

* 1 LT benzin 19.91 TL, 1 LT Motorin 23.76 TL, 1 LT LPG Otogaz 11.25 TL

28 MART BENZİN FİYATLARI

28.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,80 TL

Gazyağı TL/lt: 22,09 TL

Motorin TL/lt: 23,61 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,66 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,52 TL

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Önümüzdeki bir iki günlük süre içerisinde olağanüstü bir durum olmadığı sürece brent petrol fiyatlarına bağlı zamların gelmeyeceği öngörülüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme bir miktar daha devam ederse yeni indirimlerin gelmesi de muhtemel.

REKLAM

Hafta başında etkili olan fyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

REKLAM

OPEC grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.