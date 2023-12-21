|
Özgün

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları tabelasını değiştirdi! 21 Aralık güncel benzin-motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ile peş peşe indirim yapılan benzin fiyatı ve motorin fiyatları için bugün indirim ya da zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Benzine, motorine (mazota) indirim ya da zam geldi mi? İşte 21 Aralık akaryakıt fiyatları...

10:46 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. 21 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

21 ARALIK BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM GELDİ Mİ?

21 Aralık Perşembe günü itibarıyla benzine ya da motorine zam ya da indirim gelmedi. Ancak önceki gün benzine zam yapılmıştı. 20 Aralık Çarşamba gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı değişti. Bren petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 20 Aralık Çarşamba gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş arttı. Öte yandan motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. İşte güncel fiyatlar;

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 21 ARALIK 2023

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 35.36 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 36.41 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.



#benzin
#akaryakıt fiyatı
#motorin
#brent petrol
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı! GS taraftarı bu habere çok sevinecek