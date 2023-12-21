Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. 21 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

21 ARALIK BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM GELDİ Mİ?

21 Aralık Perşembe günü itibarıyla benzine ya da motorine zam ya da indirim gelmedi. Ancak önceki gün benzine zam yapılmıştı. 20 Aralık Çarşamba gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı değişti. Bren petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 20 Aralık Çarşamba gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş arttı. Öte yandan motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. İşte güncel fiyatlar;

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 21 ARALIK 2023

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 35.36 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 36.41 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.







