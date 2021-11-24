Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'taki karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak ve maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
BEŞİKTAŞ AJAX MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Mehmet, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Klaasen, Antony, Berghuis, Tadic, Haller