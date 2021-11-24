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Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.hafta maçında Beşiktaş Ajax ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında hedefi Ajax karşısında ilk puanı elde etmek... Beşiktaş Ajax maçına ilişkin detaylar merak ediliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler "Beşiktaş Ajax maçı kaçta, hangi, kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, BJK Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz mi?
beşiktaş ajax

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak ve maç Exxen'den naklen yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ AJAX MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Mehmet, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Klaasen, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

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