Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde Dinamo Kiev’i ağırlayacak. 3-2’lik skor avantajı elde eden Beşiktaş rakibiyle berabere kalması ve galibiyet alması halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
12 Daniel Amartey
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
DİNAMO KİEV
35 Ruslan Neshcheret
2 Kostiantyn Vivcharenko
24 Oleksandr Tymchyk
25 Maxim Dyachuk
34 Oleksandr Syrota
5 Sergiy Sydorchuk
10 Mykola Shaparenko
29 Vitali Buyalsky
7 Andriy Yarmolenko
11 Vladyslav Vanat
91 Nazar Voloshyn