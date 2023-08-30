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Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. 3-2 kazandığı ilk maçın ardından tur için büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar evinde zorlu rakibine karşı beraberlik alması halinde bile Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:12 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde Dinamo Kiev’i ağırlayacak. 3-2’lik skor avantajı elde eden Beşiktaş rakibiyle berabere kalması ve galibiyet alması halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

DİNAMO KİEV

35 Ruslan Neshcheret

2 Kostiantyn Vivcharenko

24 Oleksandr Tymchyk

25 Maxim Dyachuk

34 Oleksandr Syrota

5 Sergiy Sydorchuk

10 Mykola Shaparenko

29 Vitali Buyalsky

7 Andriy Yarmolenko

11 Vladyslav Vanat

91 Nazar Voloshyn



#Beşiktaş
#Dinamo Kiev
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#play-off
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