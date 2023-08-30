UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş evinde Dinamo Kiev’i ağırlayacak. 3-2’lik skor avantajı elde eden Beşiktaş rakibiyle berabere kalması ve galibiyet alması halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.