Beşiktaş - Dinamo Kiev Canlı İzle - Canlı Skor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 3-2 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Dinamo Kiev TRT Spor canlı izlemek linki ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV CANLI İZLEMEK LİNKİ
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV CANLI İZLEMEK LİNKİ
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV CANLI SKOR
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#TRT Spor
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#play-off
32 dakika önce