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Beşiktaş - Dinamo Kiev Canlı İzle - Canlı Skor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda evinde Dinamo Kiev’i konuk ediyor. 3-2 biten ilk maçın ardından avantaj sağlayan siyah-beyazlılar Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Dinamo Kiev TRT Spor canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

10:59 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Dinamo Kiev Canlı İzle - Canlı Skor

Beşiktaş - Dinamo Kiev Canlı İzle - Canlı Skor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 3-2 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Dinamo Kiev TRT Spor canlı izlemek linki ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV CANLI İZLEMEK LİNKİ

Beşiktaş - Dinamo Kiev TRT Spor canlı izlemek linki için

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV CANLI SKOR





#Beşiktaş
#Dinamo Kiev
#TRT Spor
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#play-off
32 dakika önce
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