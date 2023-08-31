Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. 3-2’lik skor avantajını elinde bulunduran siyah-beyazlılar bu akşam tur için sahaya çıkacak. Beşiktaş - Dinamo Kiev maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.