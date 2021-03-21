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Beşiktaş Fenerabahçe maçı canlı nasıl izlenir? BJK FB Derbi canlı nasıl izlenir?

Beşiktaş Fenerabahçe maçı canlı nasıl izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı olarak nasıl izlenir? Sorusu beinsSPORTS yıllık paketi olmayan futbolseverler tarafından sıkça sorulan sorular arasında. Bu akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 19.00'da beinSPORTS'dan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe (BJK-FB) derbi maçının tek seferlik satın alma ile izlemek mümkün mü? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, Lig'in lideri Beşiktaş'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak olan derbiye saatler kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 19.00'da beinSPORTS'dan canlı olarak yayınlanacak. Peki, derbi canlı nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ FENERBHAÇE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

beinSPORTS kanalından canlı olarak yayınlan tüm maçlar, telif haklarından dolayı başka kanallardan canlı olarak verilmiyor. Sezonluk anlaşmalarla Süper Lig maçları canlı olarak izlenir. Ancak sezonluk anlaşması olmayan futbolseverler, derbi maçlarına özel tek satın alma ile o maçı izleyebilir.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini canlı olarak izlemek için beIN Connect Paketleri'nden aylık olarak birini satın alarak bu maçı evinizde rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca alacağınız bu paketle 30 gün boyunca ücretsiz olarak tablet, telefon, televizyon ve bilgisayardan kolaylıkla canlı izleyebilirsiniz. Bu pakette otomatik yenileme yoktur.

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