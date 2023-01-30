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Beşiktaş- Karagümrük
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle elde 22 puanla 10. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş Karagümrük maçı 31 Ocak 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulan Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.