Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle elde 22 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.