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Beşiktaş ile Karagümrük 14. randevuda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile ligde 14. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların geride kalan 13 müsabakada 9’a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zamani saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

10:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş- Karagümrük

Beşiktaş- Karagümrük

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle elde 22 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Karagümrük maçı 31 Ocak 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

LİGDE 14. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş’ta sakatlar

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulan Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.

3 oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.



#beşiktaş
#karagümrük
#süper lig
1 saat önce
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Beşiktaş ile Karagümrük 14. randevuda
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