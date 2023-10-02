Beşiktaş Lugano
Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Club Brugge deplasmanından 1 – 1'lik skorla dönen Beşiktaş, evinde İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. D grubunda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile eşleşen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarından sorunsuz çıkmak istiyor.
BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim 2023 saat 22.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Lugano maçı Exxen ekranlarında yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
5 Ekim 2023 Beşiktaş – Lugano
26 Ekim 2023 Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım 2023 Beşiktaş – Bodo/Glimt
30 Kasım 2023 Beşiktaş – Club Brugge
14 Aralık 2023 Lugano - Beşiktaş
BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ MAÇ BİLETLERİ
İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;
Loca 162: 13.000TL
VIP 100: 9.000TL
VIP 101-126: 8.250TL
1. Kategori: 2.700TL
102-125 Blok: 2.400TL
2. Kategori: 2.000TL
3. Kategori: 1.700TL
4. Kategori: 1.300TL
415-416 Blok: 1.300TL
5. Kategori: 1.200TL
414-417 Blok: 1.200TL
6. Kategori: 1.100TL
413-418 Blok: 1.100TL
7. Kategori: 525TL
8. Kategori: 500TL