Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Club Brugge deplasmanından 1 – 1'lik skorla dönen Beşiktaş, evinde İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. D grubunda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile eşleşen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarından sorunsuz çıkmak istiyor.