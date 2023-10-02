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Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş ile FC Lugano 23/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Beşiktaş-FC Lugano maçı, Beşiktaş Stadyumu'nde oynanıyor. Beşiktaş-FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:08 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş Lugano

Beşiktaş Lugano

Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Club Brugge deplasmanından 1 – 1'lik skorla dönen Beşiktaş, evinde İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. D grubunda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile eşleşen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarından sorunsuz çıkmak istiyor.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim 2023 saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı Exxen ekranlarında yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

5 Ekim 2023 Beşiktaş – Lugano

26 Ekim 2023 Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım 2023 Beşiktaş – Bodo/Glimt

30 Kasım 2023 Beşiktaş – Club Brugge

14 Aralık 2023 Lugano - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ MAÇ BİLETLERİ

İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;

Loca 162: 13.000TL

VIP 100: 9.000TL

VIP 101-126: 8.250TL

1. Kategori: 2.700TL

102-125 Blok: 2.400TL

2. Kategori: 2.000TL

3. Kategori: 1.700TL

4. Kategori: 1.300TL

415-416 Blok: 1.300TL

5. Kategori: 1.200TL

414-417 Blok: 1.200TL

6. Kategori: 1.100TL

413-418 Blok: 1.100TL

7. Kategori: 525TL

8. Kategori: 500TL



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#lugano
#uefa
#UEFA Konferans Ligi
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