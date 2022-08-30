Özgün Beşiktaş-Sivasspor maç özeti
ÖZGÜN HABERLER

Beşiktaş-Sivasspor maç özeti

Beşiktaş-Sivasspor maçı özeti haberimizde. Süper Lig’de 4. hafta maçlarında Beşiktaş kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u ile karşılaştı. Karşılaşmada mutlu ayrılan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılara sevinci yaşatan golleri 12 ve 42'de Muleka ile 29'da Weghorst attı. Sivasspor'un tek golünü ise 86. dakikada Seba attı. Bu skor neticesinde Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek, liderlik koltuğuna oturdu. İşte Beşiktaş-Sivasspor maçı geniş özeti, golleri, önemli pozisyonları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Sivasspor maç özeti: Süper Lig 4. hafta BJK-Sivasspor maçı özet izle
Beşiktaş-Sivasspor maçı

Beşiktaş-Sivasspor maç özeti haberimizde. Süper Lig’de 4. hafta maçlarında Sivasspor, Beşiktaş’a konut oldu. Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. İşte Beşiktaş-Sivasspor maç özeti.

Beşiktaş-Sivasspor maç geniş özeti

Karşılaşmanın 8. dakikasında soldan Masuaku'nun ortasında ön direkte Muleka'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

12. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

Beşiktaş-Sivasspor maçı
Beşiktaş-Sivasspor maçı

42. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti.

45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş-Sivasspor maç özeti
Beşiktaş-Sivasspor maç özeti

Beşiktaş-Sivasspor maç ikinci yarı özeti

50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi.

81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.

86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'deki 4. maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş-Sivasspor maçı özeti için tıklayın
Külçe altınlarla dolu hazine bulundu

Külçe altınlarla dolu hazine bulundu

​Sır gibi saklanıyordu: İlk kez ortaya çıktı.
Türkiyede en çok nereli var?

Türkiye'de en çok nereli var?

​Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK yuvasına döndü: Terör bağlantılı 33 kişi halâ görevde

Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin.

​Milli gururumuz hangardan çıkarken görüntülendi.

Türkiye'nin beklediği festivalden ilk görüntüler.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı.

12 kişilik ekiple inanılmazı başardılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenen bir Türkiye inşasını kimse engelleyemeyecektir.

​Araç sahiplerine sevindiren haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.