Beşiktaş-Sivasspor maç özeti haberimizde. Süper Lig’de 4. hafta maçlarında Sivasspor, Beşiktaş’a konut oldu. Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. İşte Beşiktaş-Sivasspor maç özeti.

Beşiktaş-Sivasspor maç geniş özeti

Karşılaşmanın 8. dakikasında soldan Masuaku'nun ortasında ön direkte Muleka'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

12. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

Beşiktaş-Sivasspor maçı

42. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti.

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45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş-Sivasspor maç özeti

Beşiktaş-Sivasspor maç ikinci yarı özeti

50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi.

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81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.

86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'deki 4. maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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