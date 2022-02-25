Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman? Sivas'taki maçların kazananı Beşiktaş

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.
Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 üstünlük sağladı.
Sivas'taki maçların kazananı Beşiktaş
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.
Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.
Sadece bir maç golsüz tamamlandı
Taraflar arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.
Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haftanın kritik müsabakalarından Sivasspor Beşiktaş maçı 26 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Maçın oynanacağı saatlerde, Sivas'taki hava durumunun 2 derece olması ve yağışsız geçmesi tahmin ediliyor.
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