Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman? Sivas'taki maçların kazananı Beşiktaş

Teknoloji

Turizm teknolojileri yarışması ülkemizin tanıtımında fark yaratacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 5. yılında yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu ve Türkiye’nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmalarına devam ediyor. Bu yıl 40 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenlenen yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışmasında da ülkemizin tanıtımında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışmasında gençler zengin kültür, turizm imkânlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacak çalışmalara imza atacak.