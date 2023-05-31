BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.