Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Spor Toto Süper Lig 36. haftasını BAY geçen Beşiktaş 37. hafta hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig’de üçüncülüğü garantileyen Beşiktaş bu hafta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Maç detayları haberimizde.
BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA
22 Erdem Canpolat
3 Papy Djilobodji
12 Mortadha Ben Ouannes
58 Yasin Özcan
94 Florent Hadergjonaj
4 Ryan Donk
13 Valentin Eysseric
26 Mickael Malsa
35 Aytaç Kara
7 Mamadou Fall
19 Stephane Bahoken
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
2 Valentin Rosier
6 Omar Colley
25 Arthur Masuaku
26 Romain Saiss
8 Salih Uçan
15 Nathan Redmond
19 Amir Hadziahmetovic
83 Gedson Fernandes
9 Cenk Tosun
10 Vincent Aboubakar
BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvası ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.