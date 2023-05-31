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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasını BAY geçen Beşiktaş 37. haftada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvasıyla tamamlandı. Kalan 2 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı derbide puan kaybetmesi halinde averajını yüksek tutarak 2. lik için yarışacak. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte maç kadrosu, muhtemel 11'leri ve maçla ilgili tüm detaylar.

14:57 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 36. haftasını BAY geçen Beşiktaş 37. hafta hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig’de üçüncülüğü garantileyen Beşiktaş bu hafta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Maç detayları haberimizde.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda
Kasımpaşa
ile karşılaşacak. Karşılaşma
Cumartesi günü saat 19.00
’da başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA

22 Erdem Canpolat

3 Papy Djilobodji

12 Mortadha Ben Ouannes

58 Yasin Özcan

94 Florent Hadergjonaj

4 Ryan Donk

13 Valentin Eysseric

26 Mickael Malsa

35 Aytaç Kara

7 Mamadou Fall

19 Stephane Bahoken

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

2 Valentin Rosier

6 Omar Colley

25 Arthur Masuaku

26 Romain Saiss

8 Salih Uçan

15 Nathan Redmond

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

9 Cenk Tosun

10 Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvası ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

CANLI SKOR

#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Spor Toto Süper Lig
#Şenol Güneş
#Nevzat Demir Tesisleri
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