Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Sakatlanan yıldız isim kadrodan çıkarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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Henüz galibiyeti ve puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.