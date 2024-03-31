Beykoz yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Beykoz’da belediyeyi kim kazandı, Beykoz belediye başkanı kim oldu? Beykoz hangi partide? soruları 186.911 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından

nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.