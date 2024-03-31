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Beykoz yerel seçim sonuçları 2024: Beykoz belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu?

Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beykoz Belediyesini hangi parti kazandı ve Beykoz Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 186.911 seçmen sayısının olduğu Beykoz yerel seçim sonuçları, Beykoz belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Beykoz yerel seçim sonuçları AK Parti, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi oy oranları...

18:57 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:58 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Beykoz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
İstanbul Beykoz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Beykoz yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Beykoz’da belediyeyi kim kazandı, Beykoz belediye başkanı kim oldu? Beykoz hangi partide? soruları 186.911 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından
nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

BEYKOZ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Beykoz
, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Beykoz belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Murat Aydın AK Parti
  • Alaattin Köseler CHP
  • Tuba Alaylı Özgüç İYİ Parti
  • Senem Yılmaz DEM
  • Yasin Kalaycı SP

Murat Aydın kimdir?

Murat Aydın, 1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanı seçilen Aydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevini yürütüyor.

2019 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Aydın, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Alaattin Köseler kimdir?

Alaattin Köseler, 1960'ta Beykoz'da doğdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Köseler, 1999'da Beykoz Belediye Başkanı seçildi. TMMOB üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BEYKOZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Beykoz seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Murat Aydın %73,1 oy oranı ile Beykoz belediye başkanı seçilmişti.

BEYKOZ HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Beykoz’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %49,2

CHP %36,7

İYİ Parti %8,1

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Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları belli oldu! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde Yeniden Refah Partisi Canlı Oy Oranı, Seçim Sonuçları