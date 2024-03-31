BEYKOZ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Murat Aydın AK Parti
- Alaattin Köseler CHP
- Tuba Alaylı Özgüç İYİ Parti
- Senem Yılmaz DEM
- Yasin Kalaycı SP
Murat Aydın kimdir?
Murat Aydın, 1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanı seçilen Aydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevini yürütüyor.
2019 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Aydın, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
Alaattin Köseler kimdir?
Alaattin Köseler, 1960'ta Beykoz'da doğdu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Köseler, 1999'da Beykoz Belediye Başkanı seçildi. TMMOB üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
BEYKOZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Beykoz seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Murat Aydın %73,1 oy oranı ile Beykoz belediye başkanı seçilmişti.
BEYKOZ HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Beykoz’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %49,2
CHP %36,7
İYİ Parti %8,1