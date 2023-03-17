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Bilecik imsak saatleri 2023: Bilecik sahur, sabah ezanı vakitleri

Bilecik sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Bilecik imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

13:57 . 17/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Bilecik imsak vakti

Bilecik imsak vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Bilecik sabah namaz vakitleri ve Bilecik Ramazan imsakiyesi, Bilecik sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

BİLECİK SAHUR VE İMSAK VAKİTLERİ 2023

Bilecik imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Bilecik sabah ezanı ve Bilecik imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ORUCA BAŞLAMA VAKTİ

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.



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Bilecik imsak saatleri 2023: Bilecik sahur, sabah ezanı vakitleri
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