Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 2014/05 kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen KIZILKAYA, evli ve 2 çocuk babasıdır.