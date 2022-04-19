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Özgün Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı Maddeleri
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı Maddeleri

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle yarın "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Tedbirlerin hafifletilmesinin beklendiği toplantının saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak? Hangi kararlar alınacak? İşte Bilim Kurulu Toplantısı'na ilişkin gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Maske, karantina kalkacak mı?
Bilim Kurulu Toplantısı

En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Bir günde 4 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Bilim Kurulu Toplantısı'nda bu hafta önemli kararların alınması bekleniyor. Maske zorunluluğu ve karantina ile ilgili önemli kararların duyurulması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak kazandı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Sıfır vaka ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerin ardından şimdi de günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü. Veriler olumlu seyredince, maske kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Gözler, 20 Nisan Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Sahadaki veriler değerlendirilecek, tedbirlerin hafifletilmesi gündeme gelecek.

Sıfır vaka ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerin ardından şimdi de günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü. Veriler olumlu seyredince, maske kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Gözler, yarın toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Sahadaki veriler değerlendirilecek, tedbirlerin hafifletilmesi gündeme gelecek.

4 bin 542 yeni vaka

En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Bir günde 4 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Bakan Koca toplantı için yarını işaret etti: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;

  • Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.

"Kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili rahatlamalar söz konusu olabilir"

Gözlerin yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrilmesinin ardından, konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kapalı alanlarda maske takma ile ilgili birtakım rahatlamalar olabileceğini belirtti.

İlhan, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

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