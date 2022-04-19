Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler
ÖZGÜN HABERLER

Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler

Okullar maske zorunluluğuna dair detaylar merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda görüşülecek maddelerden bir tanesinin de maske zorunluluğu olması bekleniyor. Peki, Okullar maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullar maske yasağı ne zaman bitecek? İşte koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
Maske zorunluluğu

Maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan maske zorunluluğu açık alanlarda sona ermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamasında maske yasağı hakkında bilgi verdi.

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

  • "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

"BU HAFTAKİ BİLİM KURULU TOPLANTISI EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak bilim kurulumuzda, salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

OKULLAR MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu'nda önemli kararlar alınacağını söyledi. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi bekleniyor.

Kurulda, maske kullanımına esneklik getirilmesi ve ilk olarak okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 20 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Kovid artık endemi
KORONAVİRÜS
Kovid artık endemi
İngilterede casus alarmı

İngiltere'de 'casus' alarmı

​Başbakan Johnson'ın ofisine dahi sızdılar.
Araç sahiplerineHGS uyarısı

Araç sahiplerine
HGS uyarısı

Vatandaşları ​sahte linklerle dolandırıyorlar.
Rus ordusuyeniden saldırıya geçti

Hedeflerinde dört bölge var: Ülke ile bağlantısını kesecekler

Güvenlik kameralarına yansıdı: Uçan çatının altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

​“Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri parçalanıyor.”

Yangında dört ev yanarak kül oldu.

​Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP sayesinde 35 ilde platform kurdu.

​Sekiz yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

​Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var.

​Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.