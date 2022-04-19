Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler

Maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan maske zorunluluğu açık alanlarda sona ermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamasında maske yasağı hakkında bilgi verdi.
MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?
Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;
- "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.
"BU HAFTAKİ BİLİM KURULU TOPLANTISI EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"
Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak bilim kurulumuzda, salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.
OKULLAR MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu'nda önemli kararlar alınacağını söyledi. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi bekleniyor.
Kurulda, maske kullanımına esneklik getirilmesi ve ilk olarak okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 20 Nisan Çarşamba günü yapılacak.