Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler Okullar maske zorunluluğuna dair detaylar merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda görüşülecek maddelerden bir tanesinin de maske zorunluluğu olması bekleniyor. Peki, Okullar maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullar maske yasağı ne zaman bitecek? İşte koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler...

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