İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme aşaması başarıyla tamamlandı ve öğrenciler ikinci aşamaya, yani bireysel değerlendirme sürecine geçti.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak. Adaylar BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
BİLSEM KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
Genel zihinsel yetenek alanında 130 ve üzeri; Resim yetenek alanında 85 ve üzeri; Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanıyor.