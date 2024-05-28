Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Böylelikle ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ön değerlendirme aşamasını atlattı ve ikinci aşama olan bireysel değerlendirme için randevu sürecine geçti. BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? BİLSEM sınavını kazanan öğrenciler ne yapacak, kayıt yaptıracakların listesi ne zaman belli olacak? İşte BİLSEM bireysel değerlendirme randevu tarihi.