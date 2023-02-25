AFAD’tan yapılan açıklamaya göre Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman’da da hissedildi.

BİNGÖL'DE BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK MI?

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın yaşanan depremler sonrasında enerjisini boşalttığını ve enerjinin sadece Bingöl'de kaldığını söyledi.

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Maraş depremleri sonrası İstanbul, Adana ve Hatay'ın yanı sıra Bingöl için de uzmanlardan değişik açıklamalar yapılıyor.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremlerden sonra Bingöl için tehlikeyi tekrardan dile getirdi.

Naci Görür yaptığı açıklamada Doğu Anadolu Fay Hattı yaşanan depremler sonrası enerjisini boşalttığını dile getirirken, enerjinin sadece Bingöl'de kaldığını bildirdi.

Naci Görür, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi” dedi.

“Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında”

“Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında” diyen Görür, “Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemediklerini kaydeden Görür, “Adana'da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana'da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova'da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak” ifadesini kullandı.

Görür, önceki açıklamalarında Hatay'a dikkat çekerek, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" demişti.

BİNGÖL SON DEPREMLER LİSTESİ







