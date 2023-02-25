Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda." ifadelerini kullandı.

Yamak, “Bugün sahamızda kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Tabi ki, bu futbol. Kazanmak da var, kaybetmekte. Ben sadece Giresunspor’un başkanıyım. Giresunspor için de bundan sonra elimden geleni yapacağıma size söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunup, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi sayesinde çok iyi yerde olduğumuz şu Süper Lig’i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu yaz oluşacak tabloyu birlikle geçebiliriz. Bu emanet biz de ve yönetim kurulu arkadaşlarımda. Kongrenin kaybedeni yok, kazanan ise Giresunspor’dur” dedi.