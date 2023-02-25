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Bitexen Giresunspor yeni başkanını seçti

Giresunspor’da mevcut başkan Hakan Karaahmet’in yokum demesinin ardından gidilen olağanüstü genel kurulda Fatih Sandal ve Nahid Ramazan Yamak yarıştı. Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu’nda Divan Başkanlığını Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara’nın yaptığı kongreye siyasi parti temsilcileri, önceki Giresunpsor Başkanı Hakan Karaahmet, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı. Peki Bitexen Giresunspor'un yeni başkanı kim oldu? Yönetim kurulunda kimler var? İşte soruların cevapları.

15:54 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bitexen Giresunspor’un yeni başkanı kim oldu

Bitexen Giresunspor’un yeni başkanı kim oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Nahit Ramazan Yamak seçildi.


BİTEXEN GİRESUNSPOR'UN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Nahit Ramazan Yamak seçildi.

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda." ifadelerini kullandı.

Yamak, “Bugün sahamızda kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Tabi ki, bu futbol. Kazanmak da var, kaybetmekte. Ben sadece Giresunspor’un başkanıyım. Giresunspor için de bundan sonra elimden geleni yapacağıma size söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunup, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi sayesinde çok iyi yerde olduğumuz şu Süper Lig’i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu yaz oluşacak tabloyu birlikle geçebiliriz. Bu emanet biz de ve yönetim kurulu arkadaşlarımda. Kongrenin kaybedeni yok, kazanan ise Giresunspor’dur” dedi.

NAHİD RAMAZAN YAMAK'IN YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

Gökalp Kasapoğlu, Volkan Dudu, Ferhat Karademir, Abdülselam Çağrıcı, Gürkan Temur, İbrahim İnanç, Erdinç Hıdımoğlu, Mustafa Bulut, İlhami Aslan, Serkan Erdoğan, Ersin Sarıkaya, Osman Topal, Emrullah Ekiz, Battal Gazi Özdemir ve Kenan Şahin.

#Bitexen Giresunspor
#Çotanak Spor Kompleksi
#Nahid Ramazan Yamak
#Spor Toto Süper Lig
1 saat önce
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Bitexen Giresunspor yeni başkanını seçti
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